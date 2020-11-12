Eylülde 1.127 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylül ayında toplam 1.127 yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Eylül 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

19.3 MİLYON LİRA SABİT YATIRIM İÇERİYOR

Buna göre, eylülde 1.127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı.

30.5 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI SAĞLANACAK

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İPTAL EDİLEN TEŞVİK BELGELERİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira olan ve 17 bin 105 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ ALAN FİRMALAR

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 613 olarak gerçekleşti.