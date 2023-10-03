Eylülde en fazla üniversite eğitiminin fiyatı arttı TÜİK verilerine göre, eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", en fazla düşen ürün ise "patates" alarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayına ait enflasyon verilerine göre eylülde TÜFE yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 olarak paylaştı.

Yayınlanan verilere göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patateste

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.

Eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitim: Yüzde 127,72

Diğer konaklama hizmetleri: Yüzde 30,21

Otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: Yüzde 26,90

Sosyal hizmetler: Yüzde 22,81

Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: Yüzde 17,73

Sigaralar: Yüzde 11,08

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: Yüzde 9,52

Kahve: Yüzde 8,31

Şeker: Yüzde 7,75

Taze süt: Yüzde 7,73

Eylülde aylık bazda fiyatları en fazla düşen ürünler

Geçen ay fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da şöyle:

Tereyağı: Yüzde 1,71

Pirinç: Yüzde 1,69

Erkek giyim: Yüzde 1,67

Çocuk giyim: Yüzde 0,82

Margarin: Yüzde 0,75

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri: Yüzde 0,57

Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri: Yüzde 0,19

Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı: Yüzde -1,30

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): Yüzde -3,98

Patates ve bazı yumru bitkiler: Yüzde -4,31

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)