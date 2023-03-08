EYT başvurusu sonrasında takip edilecekler açıklandı Dün itibarıyla EYT başvurusunun 600 bini geçtiği, böylelikle EYT'lilerin yüzde 26'sının başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. Bu rakamın İzmir özelinde ise 40 bini geçtiği duyuruldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından EYT başvuruları başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, EYT ile ilgili başvuru sayısını aktararak, emeklilerin ne zaman maaş alacağını, maaş bağlanıp bağlanmadığı öğrenme yöntemini, başvurunun yapıldığı tarihin maaşın alınacağı tarihi etkileyip etkilemeyeceği gibi çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

SSK ödemeleri: 17-26 Nisan arasında

Kurt'un verdiği bilgilere göre, vatandaşlar nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak.

Bağ-Kur ödemeleri: 25-28 Nisan arasında

Bağ-Kurlular ise nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek.

SGK binaların önünde yoğunluk

Düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesiyle EYT'liler, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi SGK İzmir İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluşturdu.

Başvuru formlarını dolduranlar, işlemlerini yaptırabilmek için sıraya girdi.

"İzmir'de başvuru sayısı 40 bini geçti"

EYT'lilere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Kurt, İzmir'deki faaliyetler hakkında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de 30 ilçemizden 23'ünde sosyal güvenlik merkezlerimiz var. Gerek bu merkezlerimiz gerekse de kentin belirli noktalarındaki mobil araçlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını almaktayız. İzmir'de, yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren gerek e-Devlet gerekse de merkeze başvuranlarla 40 binin üzerinde başvuru aldık.

"İşten ayrılış işlemlerini işverenlerin gerçekleştirmesi gerekiyor"

Çalışan veya çalışmayan EYT'lilerin emeklilik başvurularında da açıklamalarda bulunan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışan vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını yapabilmeleri için mutlaka işten ayrılış işlemlerinin işverenleri tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için 08 koduyla emeklilik ya da toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma işlemi yapılan sigortalı SGK'ya başvurup, emeklilik talebinde bulunabilir. Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda emeklilik başvuru dilekçesi olan resmi adı 'Gelir Aylık Ödenek Talep Taahhüt Belgesi'ni PTT kargo, APS veya iadeli taahhütlü SGK'nın il ve merkez müdürlüklerine gönderilerek de yapılabilir. Haricen de SGK'nın illerde kurulu müdürlüklerine başvurmak suretiyle emeklilik başvurularını gerçekleştirebilirler.

"Maaş bağlandığı sms ile bildirilecek"

Emeklilik başvurusu sırasında cep telefonu numarasını dilekçeye kaydedenlerin, emekli aylığının bağlanıp bağlanmadığı konusunda SMS ile bilgilendireceklerini dile getiren Kurt, maaş bağlanıp bağlanmadığı öğrenme yöntemini de şöyle dile getirdi:

"Vatandaşlar e-Devlet üzerinden maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir"

Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulama bağlantısından maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir. Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar. EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart'tan itibaren aynı ay içinde farklı günlerde yaptığı başvuruların birbirinden hiç farkı yok. Yani mart ayı içinde hangi gün başvuru yaparsa yapsın 1 Nisan'da emekli aylığını hak etmiş olacaktır. Vatandaşlarımız nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. Bağ-Kurlular ise nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca emeklilik dilekçelerine belirttikleri banka şubesinden maaşlarını alabilirler.

"İşverenlere teşvik"

Kişilerin, emeklilik dilekçesini verdikten 1 gün sonra tekrar bir iş yerinde çalışmaya başlayabileceğini belirten Kurt, şu bilgileri aktardı:

Bunun için sosyal güvenlik destek primine tabi bildirimlerinin yapılması yeterli. EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşan vatandaşlarımız işten çıkışlarının yapıldığı iş yerinde 30 gün içinde çalışmaya başlarlarsa, işverenlere yönelik yüzde 5'lik hazine teşviki söz konusu olacaktır.

Gözden Kaçmasın EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini geçti Haberin Detayları

EYT'liler heyecanlı

EYT için kuruma gelenlerden evli ve 2 çocuk babası Murat Koçak (53) ise "Oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah herkese nasip olur. İyi oldu. İlk maaşımı aldığımda ailemi yemeğe götüreceğim. Ondan sonra borçları ve faturalarımı yatıracağım." dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Karahan (49) da "13 sene emekliliği bekledim. Allah nasip ederse emekli olacağım. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.