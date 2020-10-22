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    Faiz kararı sonrası dolar ve euro

    TCMB'nin gerçekleştirdiği PPK toplantısından önce görüş bildiren ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyordu. Beklenenin aksine faizin sabit kalmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 15:58
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    Faiz kararı sonrası dolar ve euro

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faizi sabit bırakma kararı çıkınca, gözler dolar/TL’ye çevrildi. Bu durumun doları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

    Geçen hafta 7,95 lira seviyelerine kadar çıkan ve 8 lirayı zorlayan dolar kuru, hafta başında önce 7,90’ın altına indi, sonra da 7,84’e kadar çekildi.

    Euro kurunda ise önemli bir düşüş yaşanmamıştı. Euro bugün sabah saatlerinde 9,31 liradan işlem görüyordu.

    Faiz kararı sonrası dolar ve euro #1

    DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Dolar haberi yayına hazırladığımız saat olan 15.55’te ise 1 dolar 7.9455 lira, 1 euro ise 9.4039 lira bandında seyrediyor.

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