FAST işlemlerinde yavaşlama Vatandaşlar tarafından bankalar arasındaki hızlı para transferinin yapıldığı FAST sisteminin kullanıldığı mobil işlemlerde aksaklıkların yaşandığı dile getirildi.

ensonhaber.com

Haftanın ilk iş gününde Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemlerinde sorun yaşandığı bilgisi verildi.

Para transferi yapacaklar, mobil bankacılıkta işlemleri olanlar FAST işlemlerinde sorunla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Farklı bankalardan FAST para transferi yapmaya çalışanlar, şu uyarı ile karşılaştı:

Fast sistemindeki altyapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir.

Piyasada dillendirilen bu sorunla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

FAST'in limiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sisteminin limitini 50 bin liraya çıkarmıştı. FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.