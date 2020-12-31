FAST işlemlerinden alınacak ücretlerle ilgili karar

Merkez Bankası'nın sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinden alınacak ücretlerin, EFT sistemi ücretlerinin sınırlamalarına tabi olacağı bildirildi.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) hayatımıza yeni yılla birlikte giriyor. Artık sadece mesai saatleri ve günleri içinde değil dilediğimiz zaman para transferi yapabileceğiz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, tebliğin 12. maddesi 3. fıkrasıyla belirlenen EFT işlemleri ücret sınırlamalarına tabi olacağı belli oldu.

AZAMİ ÜCRETLER YÜZDE 50 ARTIRIMLI UYGULANACAK

EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler, yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.

DÜZENLENEN MADDE YENİ TEBLİĞDE ŞU ŞEKİLDE YER ALDI:

"EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir."

RESMİ SAATLER DIŞINDA YÜZDE 50 ARTIRIMLI

Aynı bölüme ayrıca, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin azami sınırlamalara tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacağı maddesi eklendi.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLER

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında ise ticari müşteri kavramı yeniden tanımlandı. Bu bölümde ayrıca, FAST işlemlerinin karşılığına yer verildi.

Tebliğin, ücretlerin değiştirilmesine ilişkin bölümüne de yeni bir fıkra eklendi. Böylece, bu tebliğdeki ücret ve parasal sınırların her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edileceği hükme bağlandı.

İBARE DEĞİŞİKLİĞİ

Değişiklikle ayrıca, söz konusu maddede yer alan "Merkez Bankası ödeme sistemleri" ibaresi "EFT sistemi" olarak değiştirildi. FAST işlemleri de tebliğin tanım maddeleri arasına eklendi.