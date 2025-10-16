Fatih Karahan ABD'de Türkiye ekonomisini anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte G20, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmak ve Türkiye ekonomisini anlatmak için Washington'da bulunuyor.

FİYAT İSTİKRARI

"Talep koşullarının enflasyondan arındırma sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuşan Karahan'ın sunumunda kullandığı ifadeler şöyle sıralandı:

Veri kaynakları, ekonomik faaliyetin gücü konusunda farklılık göstermektedir.

Dijitalleşmeye doğru kayma, çeşitli veri yayınlarını bulanıklaştırmakta ve makroekonomik verilerin okunmasını daha zor hale getirmektedir.



Sağlam ve gerçek zamanlı çıkarımlar yapmak için çok çeşitli göstergeleri izliyoruz.



Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, sürekli bir ılımlılığa işaret etmektedir.



Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyondan arındırma sürecini güçlendirecektir.