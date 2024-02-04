Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) başkan değişikliği yaşandı.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve getirilen Fatih Karahan ilk açıklamasını yaptı.

Karahan, enflasyonla mücadelede kararlıklık mesajı verdi.

"Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız"

Mevcut politikalarda devam edileceğine dikkat çeken Karahan şu ifadelere yer verdi:

Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.



Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.



Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.



Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.