Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" diyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Hedefe ulaşma yolunda ilerliyoruz. Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yeni stratejilerini açıkladı..

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte konuşan Karahan, Türkiye'nin makroekonomik ortamda karşı karşıya olduğu temel sorunun, enflasyon olduğunu belirtti.

Enflasyonla mücadelenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Karahan, "Enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ve geçen haziran ayında başlayan kapsamlı bir sıkılaştırma programı izliyoruz." dedi.

O zamandan bu yana politika faizini yüzde 50'ye çıkardıklarını belirten Karahan, bunun talepte bir miktar normalleşmeyi sağladığını söyledi.

"Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz"

Aylık enflasyonun aralık ayı boyunca düşüş gösterdiğini, asgari ücret artışları nedeniyle son birkaç ayda artış yaşandığını aktaran Karahan, "Genel olarak bu yıl için yüzde 36, gelecek yıl için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 olarak belirlediğimiz enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerliyoruz. Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonda yüzde 5 hedefine geri dönmek istediğini ifade eden Karahan, çok fazla sıkılaşma yaptıklarını, talebin ılımlı seyrettiğini ve TCMB'nin mevcut duruşunun uygun olup olmadığını değerlendirmek için gelen verileri izlediklerini dile getirdi.

"Dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik"

Karahan, öncelikli hedeflerinin politika faizini, yeniden para politikasının temel aracı yapmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik.



Güvenin yeniden tesisi ve enflasyon beklentilerini daha iyi yönetebilmemiz için politika faizinin birincil araç olduğu politikayı yeniden oluşturmak için çok şey yaptık ve daha fazlasını yapmaya hazırız.

"En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele"

Enflasyon beklentilerine ilişkin Karahan, "Piyasa katılımcıları enflasyonun bu yıl sonu hedefimiz olan yüzde 36 olmasını bekliyor. Yani temel olarak hedefimize 3 aylık bir gecikmeyle ulaşacağımıza inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki stratejilerinin ve en büyük önceliklerinin enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek olduğunu söyledi.

Karahan, jeopolitik riskler ile büyük merkez bankalarının para politikalarının Türkiye için iki endişe unsuru olduğuna işaret ederek ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi yapmayacak gibi bir politika izlediğini ve bunun politika oluşturmada daha ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu anlattı.