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- Fatih sondaj gemisi, yeni sondaj lokasyonu Türkali-2'ye ulaştı
Fatih sondaj gemisi, yeni sondaj lokasyonu Türkali-2'ye ulaştı
Bakan Dönmez, hazırlıkların ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların başlayacağını söyledi.
- AA
- 24.01.2021 - 12:52
- Güncelleme : 24.01.2021 - 12:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusuna ulaştığını duyurdu.
Bakan Dönmez, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
GAZ SAHASINDAKİ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Dönmez, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak'ta başarıyla tamamlamıştı.