Fed Atlanta Başkanı Bostic: Koronavirüs salgınındaki iş kayıpları dünya için bir risk

Fed Atlanta Başkanı Bostic: Koronavirüs salgınındaki iş kayıpları dünya için bir risk

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, koronavirüs salgının sürecinin atlatılmasının kolay olmayacağını gözlemlediklerini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, "yaygın ve kalıcı" iş kayıplarının, koronavirüs pandemisinin yarattığı krizin içindeki ülke ekonomisine önemli ölçüde risk oluşturduğunu vurguladı.

Bostic, açıklamasında salgından önceki piyasa koşullarına 2021 sonundan önce dönülemeyeceğine dikkat çekti.

“NORMALLEŞME ZAMAN ALACAK”

Bu uyarılarına karşın, mevcut mali politikalar konusundaki iyimserliğini de yineleyen Bostic, Fed'in finansal krizle mücadele için başlattığı faiz indirimi sürecini sonlandırıp, faizleri artırıp, mevcut ekonomiye destek planlarını kaldırmasının "biraz zaman" alacağını vurguladı.

PANDEMİ, SEKTÖRLERİ FARKLI FARKLI ETKİLEDİ

Bostic, ekonomideki eşitsiz toparlanmaya bir kez daha dikkat çekerek pandeminin farklı sektörleri, farklı biçimlerde etkilediğinin altını çizdi.