Fed Başkanı Jerome Powell'den faiz indirimine başlamaya uzak olmadıkları yorumu Fed Başkanı, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" söyledi. Fed'in tüm faiz adımlarını enflasyonun seyri üzerine kurulu.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde konuştu.

Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Faiz oranları şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede"

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

"Güveni elde etmekten uzak değiliz"

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." açıklamasını yaptı.

Faiz, enflasyon hedefine yaklaşılana kadar düşürülecek mesajı

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.

"Sıkılaşma döngüsünde politika faizi muhtemelen zirvede"

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, şu değerlendirmede bulundu:

Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)