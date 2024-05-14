Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: Bir sonraki hamle artış olmayacak Dünya piyasalarının merakla beklediği haber ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından verildi. Powell, faiz oranlarında indirim sinyali verdi. Powell, "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum." dedi.

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Küresel piyasaların dikkatle izlediği önemli isimlerden olan Fed Başkanı Jerome Powell, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verileri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum"

Powell faiz politikasına ilişkin olarak, "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel" dedi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, "ABD ekonomisi çok iyi performans gösteriyor. ABD ekonomisinde çok güçlü bir iş gücü piyasası var. Hanehalkı finansal olarak iyi durumda bulunuyor. Tüketici harcamaları ve iş yatırımları güçlü." diye konuştu.

"Hala birçok sanayide iş gücü açığı var"

Powell şu ifadeleri kullandı:

"Hala birçok sanayide iş gücü açığı var. İş gücü piyasası daha iyi dengeye hareket ediyor. Arz ve talebin daha iyi dengeye gelmesiyle iş gücü piyasasında kademeli soğuma işaretleri oldu."

"Enflasyonda pürüzsüz yol beklemedik"