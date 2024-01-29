Fed bu hafta para politikası kararlarını açıklayacak! Faizi sabit bırakması bekleniyor Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı. Fed, aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu. ABD Merkez Bankası, faiz kararını 31 Ocak 2023 Çarşamba günü açıklayacak.

AA

Dünyadaki tüm piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.

Fed'in faizi açıklayacağı haftada piyasalar da karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikaların yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik beklentiler fiyatlanmayı sürdürüyor.

Merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, çarşamba günü politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek

Fed'in, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Mayıs toplantısında indirim bekleniyor

Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çektiğini belirten analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

Altının ons fiyatı Fed'in açıklamasına odaklandı

Altının ons fiyatı ise Fed'in para politikası kararları öncesinde 2.010-2.030 dolar bandındaki hareketine devam ederken, şu sıralarda 2.025 dolardan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul kazançta

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8.346,28 puandan tamamladı.

Dolar/TL, 30,3450

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 30,3224'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3450 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)