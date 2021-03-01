Fed: Ekonomide somut toparlanma bu yıl başlar

Fed Richmond Başkanı Barkin, aşılamaların giderek artması ve yeni finansal yardımların desteğiyle, ekonomide toparlanmanın bu yıl başlayacağına inandıklarını söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki oy veren üyeleri arasında bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Başkanı Thomas Barkin, The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtladı.

ABD tahvilleri faizlerindeki ve enflasyondaki artışlardan kaygı duymadığını vurgulayan Barkin, "Şu anda ufukta ışığın göründüğü noktada bulunduğumuzu sanmıyorum. Aslında, ekonomik görünüm düzelirken, tahvil fazlerinde yükseliş olmasaydı hayal kırıklığı yaşardım. Para politikası çerçevemiz ve ülkenin agresif maliye politikası tepkisinin birleşimi, gelecek yıl göreceğimizi bildiğimiz bazı baskılarla birleştiğinde, bu yıl o noktayı harekete geçirmeye başlayacağını umuyorum." açıklamasını yaptı.