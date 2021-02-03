Fed: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek

ABD Merkez Bankası, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin kalkması için aşının ve dolayısı ile insanların ekonomik faaliyetlerin içine katılmasının gerekliliğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) göre ekonomideki durgunluk, aşının yaygınlaşması ile giderilecek.

Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan, insanların daha çok harcayarak, ABD ekonomisinin koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasına katkı sağlayabilmeleri için daha çok finansal destek gerektiğini söyledi.

AŞI, EKONOMİDEKİ TOPARLANMAYI GÖRMEK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

CNBC'ye yaptığı açıklamada, finansal desteklerin, insanların aşılanmasının aciliyetini çok daha fazla artırdığını vurgulayan Kaplan, bu sürecin, yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması, ekonomik katılım ve faaliyetlerde iyileşmeye yansıyacak ekonomideki toparlanmayı görmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY OLDUKÇA DURGUN GEÇECEK”

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 5 dolayında olmasını beklediğini belirten Kaplan, buna karşın önümüzdeki birkaç ayın oldukça durgun geçeceğini ekledi.