Fed, faiz artırımı sinyalleri veriyor

Fed'in faiz artırımına gitmeyi değerlendirmek için belirlediği iki kriterden biri olan enflasyonun yüzde 2'ye ulaşması ile birlikte istihdam da iyileşince faiz artırımı dillendirmeye başlandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ikisi dün ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve istihdam piyasasında toparlanma hâlâ sürüyor olsa da enflasyonun faiz oranlarını artırmak için gerekli iki kriterden birini karşılayacak kadar yükseldiğini ifade etti.

“İSTİHDAM PİYASASININ TOPARLANMAYI SÜRDÜRMESİ ETKİLİ OLACAK”

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tahvil alım miktarının azaltılması için dördüncü çeyreği beklediğini ancak istihdam piyasası bu hızda toparlanmayı sürdürürse alımların daha erken azaltılmasını değerlendireceğini söyledi.

“ENFLASYON FED'İN HEDEFLEDİĞİ YÜZDE 2 DÜZEYİNE ULAŞTI”

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ve Bostic, birbirlerinden ayrı yaptıkları değerlendirmelerde enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2 düzeyine zaten ulaştığını belirtti.

Bu açıklamalar Fed yetkililerinin varlık alım hızını nasıl ve ne zaman azaltmaya başlamayı görüştüğüne ve aynı zamanda Fed'in enflasyon hedefini detaylıca değerlendirdiklerine işaret ediyor.