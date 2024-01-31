Fed faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

AA & Ensonhaber

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrilmişti.

Beklenen karar açıklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Mayıs ayında düşürmesi bekleniyor

Fed'in mayıs ayında ise faizi düşürmesi bekleniyor.

Beklentiler bu yönde olsa da belirsizlik fiyatlamaları etkiliyor.

Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalar, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.