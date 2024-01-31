Fed faiz kararını açıkladı

AA & Ensonhaber
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrilmişti.
Beklenen karar açıklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Mayıs ayında düşürmesi bekleniyor
Fed'in mayıs ayında ise faizi düşürmesi bekleniyor.
Beklentiler bu yönde olsa da belirsizlik fiyatlamaları etkiliyor.
Küresel piyasalar karışık seyirde
Küresel piyasalar, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.
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