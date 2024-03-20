Fed faiz kararını açıkladı: Sabit kaldı ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ensonhaber.com

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararlarındaydı.

Beklenen karar açıklandı.

Sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, üst üste beşinci toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

Piyasalar sabit bırakılacağı görüşündeydi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

1 Mayıs'ta açıklanacak

Fed'in sonraki faiz kararını 1 Mayıs'ta açıklanacak.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu.

Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

Piyasalar üzerinde etkili olacak

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bugün sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyordu.

Fed'den ilk açıklama geldi

Fed'in açıklama metninde "İstihdam kazanımları güçlü olmaya devam etti" ve "Enflasyon geçen yıl geriledi ancak yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacak" denildi.

Fed'in büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2,0'a, 2026 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'a yükselirken uzun dönemde büyüme beklentisi yüzde 1,8'da kaldı.

Fed'in medyan faiz beklentisi 2024 sonu için yüzde 4,6 olarak korunurken 2025 yıl sonu için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yıl sonu için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, uzun dönem medyan faiz beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'a yükseltildi.

Fed kararları sonrası ons altın 2 bin 170 dolara kadar yükseldi.