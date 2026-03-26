Fed, geçen yıl 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı.

Fed, 2025'te 18,7 milyar dolar ile üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi.

ZARARINI AZALTTI

Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te de 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Geçen yıl Fed'in zararının azalması dikkati çekti.

Fed, en son 2022'de kâra geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kâr bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 167,4 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2024'te 226,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

FAİZ GELİRLERİ

Faiz gelirleri ise 2024'teki 158,8 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 155,3 milyar dolara geriledi.

Fed, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırmıştı.

Banka, Eylül 2024'te faiz indirimlerine başlamış, Aralık 2025'e kadar toplam 175 baz puanlık gevşemeye gitmişti.