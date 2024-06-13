Fed kararının piyasalara etkisi Yurt dışında ve içinde merakla takip edilen Fed'in faiz adımları beklentilere paralel geldi ancak faiz indirimi süreci ile ilgili söylem değişikliği piyasaları dalgalandırdı.

AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dolar endeksi azaldı

Söz konusu verinin ardından Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlama ihtimali artarken, dolar endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,3 seviyesine kadar geriledi.

Enflasyon verisi sonrası 104,3 seviyesine kadar düşen dolar endeksi, günü yüzde 0,6 azalışla 104,7'den kapatırken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,8 seviyesinde bulunuyor.

Ons fiyatı

Değer kaybeden dolar karşısında altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 325 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 gerileyerek 2 bin 310 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde gram altın 2 bin 404 lira ve çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan işlem görüyor.

Fed'in faiz adımları yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı

Bu gelişmeler sonrasında dün akşam Fed iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Jerome Powell açımlama yaptı

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Enflasyon hedefi: yüzde 2

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 82,1 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

New York borsası

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,85 artışla zirve seviyelerini yenilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Dolar/TL

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3090 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)