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    FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Ekonomi dünyasının merakla beklediği FED toplantısı ne zaman yapılacak.Tüm dünyanın gözü bu toplantıda..
    • 06.07.2022 - 12:24
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    FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Dünyanın gözü kulağı Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.Temmuz ayı FED toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu.

    Küresel piyasalara yön verecek olan FED'in nasıl bir faiz kararı alacağı merakla bekleniyor.Peki FED Temmuz ayı toplantısı hangi tarihte yapılacak?

    FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? #1

    FED Temmuz toplantısı ne zaman

    Dünyanın merakla beklediği Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

    Toplantıda alınacak faiz kararının ise 27 Temmuz saat 21.00'de açıklanacağı duyuruldu.


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