Fed: Tüketici harcamaları güçlendi

ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayınladı. Bu rapor küresel piyasaların yön arayışına ışık tutacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap"ta ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığını ve tüketici harcamalarının güçlendiğini bildirdi.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ulusal ekonomik faaliyet, şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandı. Tüketici harcamaları güçlendi." değerlendirmesine yer verildi.

SEYAHATE YÖNELİK TALEP ARTTI

Raporda, turizmle ilgili bildirimlerin daha iyimser olduğu belirtilerek, söz konusu iyimserliğin bahar tatili, koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi, aşılamanın artması ve doğrudan nakit yardımının etkisiyle dinlenme aktiviteleri ile seyahate yönelik talebin artmasıyla desteklendiği aktarıldı.

"GÖRÜNÜMLER, ÖNCEKİ RAPORA GÖRE DAHA İYİMSER"

Çip arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle araç stoklarının sınırlı kalmasına rağmen otomobil satışlarının arttığına işaret edilen raporda, finansal olmayan hizmetlerdeki tablonun da genel olarak iyileştiği, ulaşım, iş, eğlence ve konaklama hizmetlerine olan talebin güçlenmesiyle kısmen desteklendiği ifade edildi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYET KARIŞIK

Raporda, tarımsal koşulların çoğunlukla istikrarlı olduğu kaydedilerek, enerji sektöründeki faaliyetin ise karışık bir seyir izlediği, kömür üretiminin düştüğü, petrol ve gaz sondajının ise yükseldiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Görünümler önceki rapora göre daha iyimserdi ve koronavirüse karşı aşılamaların hızlanmasıyla desteklendi." ifadesine yer verildi.

İSTİHDAM VE FİYAT ARTIŞI HIZLANDI

İstihdam artışının da hızlandığına dikkati çekilen raporda, çoğu bölgenin istihdam sayısında orta dereceli artışlar kaydettiği bildirildi. Fiyat artışının da son rapordan bu yana bir miktar hızlandığı, birçok bölgenin ılımlı fiyat artışları bildirdiği ve bazı bölgelerde fiyatların daha güçlü şekilde yükseldiği belirtildi.

Raporda, genel olarak kısa vadede fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğine dikkat çekildi.