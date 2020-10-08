Fed tutanaklarından 'koronavirüse karşı mali destek' vurgusu çıktı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasınca, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarının açıklanmasını bekliyordu.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 15-16 Eylül'de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI İLAVE MALİ DESTEK SAĞLANMAZSA TOPARLANMA HIZI TEHLİKEYE GİRECEK"

Tutanaklar, koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu.

“İYİLEŞME VAR AMA RİSKLER DEVAM EDİYOR”

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik görünüme ilişkin olumlu gelişmelere rağmen ileriye yönelik önemli risklerin görülmeye devam edildiği kaydedildi.

Tutanaklarda, İş gücü piyasası koşullarının temmuz ve ağustos aylarında belirgin bir şekilde iyileşmeye devam ettiğine değinilerek, "15-16 Eylül toplantısı sırasında mevcut olan bilgiler, ABD'nin reel ekonomisinin üçüncü çeyrekte hızlı bir şekilde toparlandığını gösterdi." değerlendirmesine yer verildi.

“EKONOMİNİN YAVAŞLAMAMASI İÇİN İLAVE POLİTİKALAR GEREKİYOR”

İstihdamın yıl başındaki seviyelerin altında kaldığının aktarıldığı tutanaklarda, "Toparlanmanın yıl sonuna kadar tamamlanamayacağının tahmin edilmesine rağmen, para politikası ve Fed'in likidite ile borç olanaklarının yanı sıra mali politika önlemlerinin ikinci yarıdaki toparlanmayı desteklemeye devam etmesi bekleniyordu. Bu yıl bazı ilave maliye politikası desteğinin yürürlüğe gireceği varsayılıyordu. Bu ilave politika eylemi olmadan, ekonomik toparlanmanın hızı muhtemelen daha yavaş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

“FAİZ ORANI, MAKSİMUM İSTİHDAM VE YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFLERİNE ULAŞINCAYA KADAR SABİT KALACAK”

Tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin yüksek olduğu belirtilerek, faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşıncaya kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.