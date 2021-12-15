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    FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

    FED faiz kararı öncesi "Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 15 Aralık Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 12:11
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    FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

    ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim. Omicron endişesi de etkisini sürdürüyor...

    Bugün gram altın fiyatı 833 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1358 lira civarına çıkarak düşe göre yükseldi.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    15 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    15 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 833,32

    SATIŞ: 833,49

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.329,00

    SATIŞ: 1.358,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.319,00

    SATIŞ: 5.411,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.652,00

    SATIŞ: 2.715,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.351,47

    SATIŞ: 5.443,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 756,65

    SATIŞ: 768,54

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.769,11

    SATIŞ: 1.769,48

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