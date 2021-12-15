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FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

FED faiz kararı öncesi "Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 15 Aralık Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları...