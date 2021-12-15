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- FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
FED ve Omicron etkisi! Güncel altın fiyatları 15 Aralık 2021: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 12:11
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim. Omicron endişesi de etkisini sürdürüyor...
Bugün gram altın fiyatı 833 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1358 lira civarına çıkarak düşe göre yükseldi.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
15 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
15 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 833,32
SATIŞ: 833,49
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.329,00
SATIŞ: 1.358,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.319,00
SATIŞ: 5.411,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.652,00
SATIŞ: 2.715,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.351,47
SATIŞ: 5.443,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 756,65
SATIŞ: 768,54
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.769,11
SATIŞ: 1.769,48