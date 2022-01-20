Fed'den bu yıl üç kez faiz artırması bekleniyor

Fed'den bu yıl üç kez faiz artırması bekleniyor

ABD Merkez Bankası, uzun süre politika faizini sabit bırakmışken, şimdi yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizi artırması beklendiği açıklandı.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) inatçı enflasyon ile mücadele için bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceği görüşünde birleşiyor.

FED SIKILAŞMAYA BEKLENENDEN DAHA ERKEN GİDEBİLİR ÖNGÖRÜSÜ

Fed'in, inatçı ve yüksek enflasyon ile mücadele etmek için para politikasını bir ay önce öngörülenden çok daha erken sıkılaştırılacağı tahmin edildi.

ENFLASYON, ABD EKONOMİSİ İÇİN TEHDİT

Reuters anketine katılan analistler, yüksek enflasyonun bu yıl ABD ekonomisi için en büyük tehdit olacağını düşünüyor.

Koronavirüs varyantı Omicron'un çok daha hafif semptomlara yol açmasının da desteğiyle başlıca merkez bankaları ve hükümetler, ekonomilerini normalleştirmek için adım atmaya başladı.

“KORONAVİRÜS DALGALANMALARINA RAĞMEN İŞLERLİĞİNİ KORUYAN BİR EKONOMİ”

Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada "koronavirüs dalgalanmalarına rağmen işlerliğini koruyan bir ekonomi" gördüğünü belirtmişti.

İŞGÜCÜ ARZININ AZALMASINI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK FAİZ ARTIRIMLARINA GİDİLECEK

Bazı Fed yetkilileri, Aralık'ta yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla ve işgücü arzının azalmasını göz önüne alarak yakın zamanda faiz artırımlarına gidileceğinin sinyalini vermişti.