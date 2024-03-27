Fed'in faaliyet zararı 2023'te 114,3 milyar dolarla rekor kırdı Fed, geçen yıla ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayınladı. Buna göre Fed'in 2023'teki toplam giderleri, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştı.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları, tüm dünyanın ekonomi politikasını etkiliyor; emtiaların, dövizin ve kripto paraların değerini belirliyor.

Fed, 2023'e ait yıllık denetlenmiş bilançosunu paylaştı.

Fed, finansal durumuna dair bir açıklama yaparak 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi.

Bu zamana kadarki en büyük faaliyet zarar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti.

Rezerv bakiyeleri faiz gideri ve repo faiz gideri

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri geçen yıl 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu.

Varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri

Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise 2023'te, bir önceki yıla kıyasla 6,2 milyar dolar azalışla 163,8 milyar dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)