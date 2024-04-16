Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ötelenmeye devam ediliyor. Daha önce Fed'den mayısta faiz indirimine gitmesi beklenirken şimdi eylül ayı dillendirilmeye başlandı.

AA

ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret eden verilerin ardından para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

Fed'in gelişmiş ülke merkez bankalarından daha geç faiz indirimine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar günden güne güçlenirken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz indirimine yüzde 86 ile haziranda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 84 ihtimalle ağustosta ilk faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor.

Fed'in faizi Temmuz 2023'ten bu yana yüzde 5,25-5,50 aralığında

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ediyor.

Bu durum para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali de günden güne öteleniyor.

ABD'nin enflasyonu martta beklentileri aştı

Geçen hafta ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta, yıllık bazda yüzde 3,5 artışla beklentileri aşarken söz konusu veri, art arda dördüncü ayda da öngörülerin üzerinde gelmiş oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)