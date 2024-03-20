Fed'in faiz kararı bekleniyor! Altın fiyatları serbest piyasada listelerin üzerinde satılıyor Her zaman listelerdeki altın fiyatları ile kuyumcular arasında bir makas olurdu ancak son günlerde bu fark giderek artmaya devam ediyor. Kuyumculardaki altın fiyatları ile finans tablolarındaki rakamların arasındaki farkın nedenini bir uzmana danıştık.

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Altın fiyatları; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarındaki belirsizlikler, jeopolitik sorunlar, merkez bankaları ile şahısların daha çok altın alması nedeni ile artışa geçti.

Ons altının değeri artınca ve dolar da TL karşısında güçlü olunca yurt içinde de altın fiyatları arttı.

Ancak ilk kez finans tabloları ile serbest piyasa arasında belirgin bir fark oluştu. Gram altındaki fark 346 liraya, çeyrek altındaki fark 585 liraya ve yarım altındaki fark ise 970 liraya çıktı.

Ons altın ise güne 2 bin 157 dolardan başladı.

Altın fiyatları neden artıyor?

İstanbul Kapalıçarşı'dan Altın Uzmanı Ahmet Başaran Kolay, altın fiyatlarının artışını şu sözlerle açıkladı:

Altın fiyatlarının artmasının birinci sebebi jeopolitik risklerdir. İkincisi de ABD Merkez Bankası, Fed'in faizleri artık indirecek potansiyele gelmiş olmasıdır. Çünkü faizler ABD'de aşağıya doğru indiği zaman altın yukarı doğru gidiyor. Aralarında böyle bir ters orantı bulunuyor.

Türkiye'de fiyatların tablolardan farklı olmasının nedeni ne?

Kolay, tablolar ile piyasalar arasındaki farkı da seçimlerde görülen bir manzara olarak açıklayarak, şu sözlerle dile getirdi:

Türkiye'de altın fiyatların ekranlardan daha yüksek olmasının nedeni seçimlerin yaklaşmış olmasıdır. Seçimler yaklaştığı zaman doğal olarak insanlar altın ve dolar alırlar. Ellerinde TL varlıkları tutmak istemezler. Bu işin doğası gereği böyledir. Her seçimden sonra böyle bir şey görürüz.

"Altına o kadar çok talep var ki"

Altına o kadar çok talep var ki. Piyasada o kadar çok likidite yani TL var ki fiyatları daha da yukarıdan da satsanız yine de alıcılar geliyor. Çok fazla alıcı var. Bu durum fiyatları yukarıya çıkartıyor.

"Fed'in açıklaması piyasalara yön verecek"

Kolay, bugün Fed'in politika faizini açıklayacağını hatırlatarak, piyasalardaki olası etkilerine şu sözlerle değindi:

Fed'in bu akşam saat 21.00'de açıklaması var. Bu açıklama altın fiyatlarına yön verecek. Fed, faizi büyük ihtimalle pas geçecek. Piyasada bunun beklentisi var. Pas geçtiği zaman da altın fiyatları yine dalgalanmasına devam edecek.

Listelerle ve Kapalıçarşı'da fiyat farkı

Gram altın, tablolarda 2 bin 157 lirada, serbest piyasada 2 bin 503 lirada

Çeyrek altın tablolarda 3 bin 809 lirada, serbest piyasada 4 bin 394 irada

Yarım altın 7 bin 618 lirada, serbest piyasada 8 bin 588 lirada