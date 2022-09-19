Fed'in faiz kararı beklentisi kripto para ve altının fiyatını düşürdü

Fed'in politika faizini, yüksek enflasyonu düşürmek için daha önce açıklanan 75 baz puan yerine 100 baz puan arttırması beklentileri ağır basınca piyasalara da yansıması düşüş yönünde oldu.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

Altının gramı 976 lira

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.615 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.580 liradan satılıyor. Serbest piyasada tam altın 6.460 lira ve yarım altın ise 3 bin 230 liradan işlem görüyor.

Bitcoin, hızla düşüşe geçti

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, yeni haftaya 1 saat içerisinde 19.470 dolardan 18.763 dolara kadar gerileyerek başladı ve 18.458 dolara kadar gerileme gösterdi.

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 7,88'i bulurken Ethereum'daki kayıp daha sert yaşanarak yüzde 10'u aştı. Ethereum günlük 10,3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 908 milyar dolara indi

Bitcoin'de sert düşüşün başladığı saatlerde, 933 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri 908 milyar dolara kadar geriledi.

Bitcoin ve altındaki düşüşün nedeni

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söylüyor.

Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi piyasaları etkiledi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Fed'in faiz kararı beklenecek

Bu 8 hafta geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para yatırımcılarının da gözü Fed'in 21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

Analistler, Fed'den 100 baz puanlık "şahin" bir artırım gelmesi durumunda kripto paraların yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Gram altın fiyatı, 19 Eylül 2022

Bitcoin, 19 Eylül 2022

