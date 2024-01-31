Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi. Beklentiler, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması doğrultusunda.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi, bugün Türkiye saatiyle 20.00'de açıklanacak. 22.30'da ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor.

Fed, politika faizi 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bulunuyor.

Küresel piyasalarda Fed'in faizi sabit bırakma ihtimali fiyatlanıyor.

Fed'in mayıs ayında ise faizi düşürmesi bekleniyor.

Beklentiler bu yönde olsa da belirsizlik fiyatlamaları etkiliyor.

Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalar, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Jerome Powell'ın açıklaması önemli

Gözler, Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.



Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin, varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir hakim

Fed'in para politikası kararları öncesinde tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir devam ederken, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,01 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı azaldı

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 33 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 82,2 dolardan işlem görüyor.

New York borsası geriledi

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 artışla rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)