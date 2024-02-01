Fed'in üst düzey personeline yatırım kısıtlaması Fed, üst düzey yöneticilerine yatırım konusunda yaptırımlar uyguluyordu. Mevcut kısıtlamaları genişlettiğini duyurdu. Kurum, bu kararlarla yöneticilerin tarafsızlığını korumayı amaçlıyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini sabit bıraktığını açıkladı.

Buna göre Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, bugün de üst düzey personeline yönelik yatırım kısıtlamalarını genişlettiğini duyurdu.

Yeni kısıtlamalar, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Daha fazla personel kısıtlanacak

ABD Merkez Bankası, yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısının artırılacağını ve hassas bilgilere erişimi olan personel üzerindeki kısıtlamaların sıkılaştırılacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), yatırım ve ticaret politikasını daha da geliştirecek güncellemeleri duyurduğu aktarıldı.

Gizli bilgilere sahip personelin kısıtlamaları sıkılaşacak

Açıklamada, politika güncellemelerinin yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin en katı kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısını artıracağı ve gizli FOMC bilgilerine erişimi olan tüm personel üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştıracağı kaydedildi.

Para politikasına karar verenler hissi senedi ve fon satın alamayacak

Açıklamada, mevcut politikanın halihazırda para politikası karar alma sürecinde yer alan üst düzey Fed yetkililerinin bireysel hisse senetleri veya sektör fonları satın almasını; bireysel tahvillere, menkul kıymetlere, kripto para birimlerine, emtiaya veya yabancı para birimlerine yatırım yapmasını; türev sözleşmelerine girmesini ve açığa satış yapmasını yasakladığı anımsatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)