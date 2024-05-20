Fenerbahçe zaferinin Borsa'daki etkisi: Hisseler yükseliyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasının sonuçları, İstanbul Borsası'nda hisse fiyatlarına da yansıdı.
Trendyol Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri, yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe puan farkını 3'e indirdi
Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde çıktığı karşılaşmada lig lideri Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisseleri, galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.
Hisse değeri 105 liradan 110 liraya çıktı
Cuma günü 105 liradan kapanış yapan Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisse fiyatı, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükselirken, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 5 üzerinde 110 lirada dengelendi.
Fenerbahçe deplasmandan 0-1'lik galibiyetle ayrıldı
Galatasaray deplasmanından 0-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçeli ekip, böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti.
Galatasaray Spor AŞ, yüzde 2,5 değer kaybetti
Öte yandan Galatasaray Spor AŞ hisse fiyatı, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yüzde 2,5 değer kaybederek 8,84 liraya geriledi.
Beşiktaş yüzde 9,9 değer kazandı
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş ise yüzde 9,9 değer kazancıyla 33,02 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, Trabzonspor hisseleri yüzde 1 yükselişle 2,06 liradan alıcı buluyor.
Avrupa kupalarına katılma ihtimalleri öne çıktı
Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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