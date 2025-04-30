Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında, 31 Mayıs'tan itibaren yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri düzenlenecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Deniz Otobüsleri iş birliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler, 31 Mayıs'ta başlayacak.
Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak.
SABAH SAAT 08.30'DA HAREKET EDECEK
Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.
TEMMUZ-AĞUSTOSTA HER GÜN
Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak.
EYLÜLDE HAFTANIN 4 GÜNÜ
Eylülde ise seferler, yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.
2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.
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