Fiba Faktoring yeni şubeleriyle büyüyor

Türkiye’de gün geçtikçe daha fazla kullanılan bir finansal enstrüman haline gelen faktoring, özellikle fonlama imkânlarına nispeten zor ulaşan KOBİ’ler için önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor.

Sektördeki bu büyüme, 2025 yılı verilerine de net şekilde yansırken Fiba Faktoring, hem alacak tutarı hem de müşteri sayısındaki artışla sektörün üzerinde bir performans sergiledi.

SEKTÖRDE GÜÇLÜ BÜYÜME

BDDK verilerine göre, sektör genelinde 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 222 milyar 747 milyon TL olan faktoring alacakları, 2025’in Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 65 artışla 336 milyar 425 milyon TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde Fiba Faktoring’in alacakları ise 4 milyar 736 milyon TL’den 9 milyar 399 milyon TL’ye çıkarak yüzde 98’lik artışla sektör ortalamasının üzerine çıktı.

FİBA FAKTORİNG HEDEFLERİNİ AŞTI

Fiba Faktoring, 2025 yılı sonunda faktoring alacaklarını 10 milyar 42 milyon TL seviyesine taşıdı. Şirketin müşteri sayısı ise 2025 sonu itibarıyla yüzde 130 oranında artış gösterdi. Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, “2025 yılı başında belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Bu başarıda yeni açtığımız şubelerimizin de önemli bir payı bulunuyor” dedi.

ÜÇ TEMEL HİZMET BİR ARADA

Özge Yılmaz, Fiba Faktoring’in "Finansman", "Garanti" ve "Tahsilat" olmak üzere üç temel hizmeti işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı ayrı sunabildiğini belirtti. Yılmaz, “Müşterilerimiz yalnızca finansman hizmetinden yararlanabildikleri gibi alacak garantisi ve tahsilat hizmetlerini de içeren entegre çözümleri tercih edebiliyor. Bu sayede ticari alacaklar vadesinden önce nakde çevrilirken, ödenmeme riski de Fiba Faktoring tarafından üstleniliyor.” diye konuştu.

KOBİ ODAKLI BÜYÜME

2025 yılının şirket açısından oldukça başarılı geçtiğini vurgulayan Yılmaz, Aralık 2024–Aralık 2025 döneminde müşteri sayısının yüzde 130 arttığını söyledi. Yılmaz, “Ülke ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’leri her dönem önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde müşteri portföyümüzde KOBİ segmentinin payı yüzde 98’e ulaştı.” dedi.

Sektör genelinde ise müşteri sayısının Eylül 2024’te 76 bin 869 iken Eylül 2025’te yüzde 22 artışla 93 bin 575’e çıktığını aktaran Yılmaz, sektörün 2025 yılını da benzer bir artış oranıyla kapatmasının beklendiğini ifade etti.

HİZMET AĞI 10 İLE YAYILDI

Fiba Faktoring’in gelecek dönem hedeflerini KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde şekillendirdiklerini anlatan Özge Yılmaz, 2025 yılında hizmet ağının önemli ölçüde genişlediğini söyledi. Yılmaz, “2024 yılında İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösterirken, 2025 itibarıyla Bursa, Gebze, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Kayseri ve Konya’da açtığımız 8 yeni şube ile toplamda 10 ilde hizmet vermeye başladık.” dedi.

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI

2025 yılında dijital satış kanallarını yaygınlaştırmaya odaklandıklarını belirten Yılmaz, kullanıcı dostu mobil uygulama sayesinde firmaların istedikleri zaman faturalı çekleriyle faktoring başvurusu yapabildiğini söyledi. Ayrıca satış ekiplerini desteklemek amacıyla Mobil CRM uygulamasının da hayata geçirildiğini aktardı.

Teknoloji yatırımlarının iş süreçlerinde verimliliği artırdığını vurgulayan Yılmaz, “Otomasyon projelerimizle birçok süreç artık robotlar tarafından yürütülüyor. Yapay zekâ destekli otomatik kredi karar sistemi sayesinde hız ve verimlilik önemli ölçüde arttı. Dijital süreç tasarımlarımızı farklı alanlarda da sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.