Finans dünyasının uzaktan sözleşme kuralları yenilendi

Koronavirüs salgınında uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi, vatandaş ve finansal kuruluşların daha kolay işlem yapılabilmesi amacıyla yeni kararlar alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Söz konusu tebliğin yayınlanması ile Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'inde de değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeler, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

İŞLEMLER UZAKTAN VE DİJİTAL ORTAMDA

SPK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılmasının mümkün hale gelmeye başladığı ifade edildi.





FİNANSAL PİYASALARIN SEKTEYE UĞRAMADAN ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte, uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki öneminin belirginleştiği vurgulandı.

"ARACI KURUM VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNEBİLECEK"

Açıklamada, tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanı getirildiği belirtilerek, bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirildi.





BELGE KAYIT DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Tebliğin, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik mesafeli olsun veya olmasın, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği aktarılan açıklamada, "Uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir." değerlendirmesi yapıldı.