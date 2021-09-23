Finansal hizmetler güven endeksi artışta

Merkez Bankası'nın yayınladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) yayınladı.

2021 yılı Eylül ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 171,7 OLDU

2021 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 171,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İŞ DURUMUNDA İYİLEŞME OLDUĞU GÖRÜŞÜ GÜÇLENDİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.