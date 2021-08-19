Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları açıklandı

Merkez Bankası, bugün finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları da dahil olmak üzere birden fazla veriyi eş zamanlı değerlendirilmesi amacı ile aynı anda verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna göre; Mayıs 2021 verilerine göre varlıklar 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 243 milyon doları azaldı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 127 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 dönemine göre 3.664 milyon ABD doları azaldı.

SERMAYE YATIRIMLARI ARTTI, YURT İÇİ BANKALARDAKİ MEVDUAT AZALDI

Haziran 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 465 milyon dolar ve 149 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 237 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 420 milyon dolar arttı.

YÜKÜMLÜLÜK AZALDI

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 milyar 264 milyon dolar, 597 milyon dolar ve 382 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 3 milyar 243 milyon dolar düşüş yaşandı.