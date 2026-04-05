Finansal piyasalarda yön arayışı: Altın, gümüş ve yatırımcı davranışları değişiyor

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırım araçlarına yönelik algıyı değiştiriyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

“ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEDİ”

Altının zaman zaman düşüş eğilimi göstermesinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirten Keskendir, “Geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilen altının düşüş göstermesi, bu özelliğini kaybettiği anlamına gelmez. Aksine bu durum, küresel faiz politikaları ve likidite koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.” dedi.

GÜMÜŞE İLGİ ARTIYOR

Altına alternatif olarak gümüşün daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Keskendir, artan talebin yatırımcı beklentilerini şekillendirdiğini belirtti. Ancak gümüşün daha oynak bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekti.

YASTIK ALTI TASARRUFLAR SİSTEME KAZANDIRILMALI

Bankacılık sistemi açısından fiziki altın ve dövizin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Keskendir, “Yastık altında tutulan tasarrufların finansal sisteme dahil edilmesi, hem bankaların kaynak yapısını güçlendirecek hem de ekonominin genel dengelerine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

BORSA’YA İLGİ VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Hisse senedi piyasalarına artan ilgiyi de değerlendiren Keskendir, özellikle halka arzlara yönelik yoğun talebin yatırımcı profilinde değişime işaret ettiğini söyledi. Teknoloji şirketlerine yönelen ilginin ise gelecekte rekabetin bu alanda şekilleneceğini gösterdiğini belirtti.

UZUN VADELİ YATIRIM UYARISI

Yatırım kararlarında uzun vadeli bakış açısının önemine dikkat çeken Keskendir, yatırımcıların finansal bilgiye dayalı hareket etmesi ve gerektiğinde profesyonel destek almasının önem taşıdığını ifade etti.

Keskendir, ekonomik sürdürülebilirlik için finansal sisteme güvenin artırılması, yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıların doğru araçlara yönlendirilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR:

1- Fiziki altın ve gümüşün güvenilir kanallar aracılığıyla değerlendirilmesi,

2- Bankalar ile yatırımcılar arasındaki bilgi eşitsizliğinin azaltılması,

3- Finansal sisteme duyulan güvenin artırılması,

4- Yastık altındaki tasarrufların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin geliştirilmesi,

5- Sisteme yeni kaynak getiren yatırımcıların desteklenmesi.