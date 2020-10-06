Fındık alım fiyatı 22 liradan 27 liraya kadar yükseldi

Piyasadaki fındığın talebi karşılamaması, üreticilerin emanete fındık bırakmaması ve kırsal kesimdeki eğitim durumunun artması fındık fiyatlarını yükseltti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 22 liradan alımı yapılan levant kalite fındığın fiyatının, Ordu’da serbest piyasada 25-27 lira bandında işlem görmesi üreticisini sevindirirken, fındık fiyatlarının 30 lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

FINDIK FİYATI, ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Birçok üretici, fındık fiyatındaki “30 lira” beklentisi nedeniyle ürününü pazara indirmezken, fındığını satan üreticiler ise pişmanlık yaşıyor.

“ÜRETİCİLER İHTİYACI KADAR FINDIĞI SATTI”

Üreticilerin ihtiyaçları kadar fındığın satışını yaptığını belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Serbest piyasada fındık fiyatları artıyor. Bu bizim zaten öngörümüzdü. Üreticilerimizin kısa vadede 25 TL, ortada vadede de 30 TL beklentisinin olduğunu söylemiştik. TMO’nun sezon başında fiyat açıklayıp, piyasada olması ve regülasyon görevini düzgün yaparak, alım alanlarının sayısını artırarak üreticiye bir güvence verdi. Bizim yapmış olduğumuz uyarılar sonucunda da üretici ihtiyacı kadar olan fındığı piyasaya indirdi.

ÜRETİCİ İHTİYACINDAN FAZLA OLAN FINDIĞI EMANETE BIRAKMADI

İhtiyacından fazla olan fındığı da bir şekilde kendi depolarına koyarak, emanete bırakmadı. Serbest piyasada fiyatın artmasının önemli nedenlerinden biri budur. Bu süreçte talep de arttı. Talep artıp arz azalınca serbest piyasada otomatikman fındık fiyatları yükselmeye başladı.

KOOPERATİFLERİN BELİRLEDİĞİ FİYAT DA RAKAMLARIN ARTMASINA SEBEP OLDU

Fiyat artışındaki bir diğer etken de Tarım Kredi Kooperatifleri'nin piyasada olmasıdır. Geçtiğimiz hafta kooperatif 50 randımanlı fındığın fiyatını 24 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Bu süreçte fındık eğer arz talep dengesi talep yönünde artarsa fındık serbest piyasada yükselmeye devam edecektir.” dedi.

Üreticilerin kısa vadede bekledikleri fındık fiyatının oluştuğunu kaydeden Akça, “Bundan sonraki süreçte serbest piyasaya fındık inişi olur ama orta vadede 30 TL beklentisi var. Yani daha az ihtiyacı olan üreticilerimiz beklenti içerisinde.” diye konuştu.

“ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) 8'inci Meslek Grubu Fındık Komitesi Başkanı Necmettin Genç, “Fındığın bu yıl para etmesinin en büyük nedenlerinden biri, arz talep dengesinin bozulmasıdır. Artık köylerdeki üreticiler akıllandı. Ekonomik durumu iyileşti ve piyasayı çok iyi takip ediyor. Pazara fındığı ihtiyacı kadar indirerek, ekonomik durumuna göre hareket ediyor. Kırsalda yaşayanlar eskiden ilkokul mezunuydu. Ekonomiyi takip edemiyordu. Şimdi herkesin çocuğu üniversite mezunu. Artık çocuklar dünya ekonomisini biliyor ve ekonomilerini hesaplayabiliyor.” dedi.

ÜRETİCİLER FİYATTAN MEMNUN

Emekli olduktan sonra fındık üretimiyle uğraşan Sadullah Öztürk (75), serbest piyasadaki fiyatların memnun ettiğini söyledi. Öztürk, “Fındığın serbest piyasada yükselmesi güzel bir şey. Şimdiye kadar böyle bir fiyat görülmedi. Diğer yıllara göre üreticiler, piyasada oluşan fiyattan memnun. Fındık fiyatlarının 30 liraya ulaşması bugünkü şartlarda üreticiyi elbette kurtarır ama bu fiyatlara ulaşana kadar kimin elinde fındık kalır, durumu iyi olanların. Gariban üreticilerin elindeki fındığı çoktan aldılar. Şu anda tüccarları gezin doğru dürüst fındık gelmiyor. Artık gariban vatandaşta fındık kalmadı. Kışa girerken üretici fındığını satmış oluyor. Vatandaş ne yaptı acele bir şekilde fındığını pazara indirdi, 20-21 liradan fındığını sattı.” diye konuştu.

“İHTİYACIM OLANA KADAR FINDIĞIMI SATMAYACAĞIM”

Üretici Sebahattin Öğük (58) ise “Cumhurbaşkanımız güzel bir fiyat verdi. 22,5 liradan başladı. Şu anda 54 randımanlı fındık 27 TL seviyelerinde. Ben bu fiyatlara fındığımı satmadım. İhtiyacımız olunca biz de fındığımızı satacağız." diye konuştu.