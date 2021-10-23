Fındık üretiminde ve ihracatında dünyada birinciyiz

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’den eylül aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 472 ton 180 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

AB ÜLKELERİNE TONLARCA FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’de eylül ayı fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü AB ülkelerine eylül ayında 2 bin 472 ton 180 kilogram fındığın ihraç edildiği bildirdi.

TOPLAMDA 39 İLDE 600 BİN ÇİFTÇİ FINDIK ÜRETİYOR

Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından üretiliyor.