Fıstık bol olunca işçiler de randevuyla çalışmaya başladı

Siirt'in meşhur ürünü fıstık rekoldesi bu yıl beklenin üzerinde gerçekleşince, fıstık toplayan işçiler, bazen de üreticilere randevu vererek çalışıyor.

Siirt'in önemli geçim kaynaklarından olan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen fıstık hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de işçiye olan talebi artırdı.

FISTIK TOPLAYAN İŞÇİLER GÜNLÜK 100-150 LİRA KAZANIYOR

Günlük 100-150 lira arasında yevmiye ile fıstık toplayan işçiler, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle, üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı.

Siirt'te fıstıkta hasat sürüyor. Bereketli bir sezon geçiren üreticiler bu yılki verimden memnun. Dolu ve don gibi, ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla rekor düzeyde beklenen rekolte, herkesinyüzünü güldürdü.

ÜRÜN BOL OLUNCA İŞÇİYE TALEP ARTTI

Ürün bolluğuyla birlikte artan işçi talebi üzerine, işçiler üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı.

Her yıl fıstık sezonunu iple çektiklerini belirten Mervan Tunç, Siirt dışında Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlere de gittiklerini belirterek, "Fıstık toplamanın dar gelirli ailelere katkısı oluyor. Burada kalan aile üyelerimiz Siirt'te bulunan bağlarda fıstık topluyor. Yaptığımız ek iş sayesinde aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.

“BAZI ÜRETİCİLERE RANDEVU VERMEK ZORUNDA KALDIK”

Günlük 100 ile 150 lire arasında ücretle çalıştıklarını ve bunun maddi açıdan kendilerine ciddi anlamda destek sağladığını ifade eden Tunç, "Bu işi ailece hemen hemen her yıl yapıyoruz. Fıstık toplama işlemi bağlara göre değişiyor. Bazı bağlarda 30 ile 40 ağaç bulunuyor. Bu sene fıstığın bol olması üreticiyi sevindirdi ve üretici sevindiği için bizler de kazanç elde ettik.

ÜRETİCİLER, ÜRÜN AZ OLUNCA İŞÇİ TUTMUYOR

Daha önceki yıllarda verimin az olmasından ötürü üretici, işçi tutmaya yanaşmadı. Ancak bu sene ise bizler şu ana kadar 20-30 bağın fıstığını toplamaya başladık ve bazı üreticilere fıstık toplama işlemi için randevu vermek zorunda kaldık." diye konuştu.