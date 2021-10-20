Fitch: Gelişen Avrupa ekonomileri büyümesini güçlendiriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yeni değerlendirmesinde gelişen Avrupa ekonomileri büyümesi hakkında geleceğe dair iyi haber verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa ekonomilerine ilişkin olarak gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınının ardından ekonomik büyümelerini sürdürdüğünü belirtti.

TEDARİK ZİNCİRİ SIKINTILARI İMALAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ekonomilerin, GSYH'lerini artırmasıyla kamu desteğine daha az ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, bazı ülkelerde tedarik zinciri sıkıntılarının imalat sektörünü etkilediği bildirildi.

2021 İÇİN ORTALAMA YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 4,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLENİYOR

Gelişen Avrupa ekonomilerinde 2021 için ortalama yıllık enflasyonun yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, bunun 2011'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi olduğu aktarılan açıklamada, "Fiyat baskısının arkasındaki ortak faktör, tedarik zincirleri ve küresel emtia fiyatları üzerinde baskı yaratan iç talepteki hızlı toparlanmadır. Bu baskılara, döviz kuru hareketleri ve sıkı iş gücü piyasaları eklendi." denildi.

BAZI ÜLKELERİN KREDİ GÖRÜNÜMÜNÜ OLUMLU YÖNDE REVİZE ETTİ

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana Azerbaycan ve Gürcistan'ın kredi notu görünümünün "negatiften" "durağana", Ukrayna ve Bulgaristan'ın not görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği bildirildi.

AB FONLARI EKONOMİK BÜYÜMEYE ORTA VADEDE DESTEK SAĞLIYOR

Gelişen Avrupa ekonomilerinde kamu finansman görünümünün gelecek dönemde reytingler açısından önemli olacağı belirtilen açıklamada, yeni nesil AB fonlarının da ekonomik büyümeye orta vadede kayda değer seviyede destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.