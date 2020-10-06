Fitch Ratings, güven kaybı yaşatan Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan’ın “BB-" olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu “B+” seviyesine düşürdü, not görünümünü ise “durağan” seviyesinde tuttu.

Fitch Ratings tarafından, ülkenin borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenlerinin kalmadığını söyleyerek; Ermenistan’ın “BB-" olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “B+” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “durağan” seviyesinde tutulduğu açıklandı.

“ERMENİSTAN’DA BU YILIN İLK YARISINDA EKONOMİK DARALMA TAHMİN EDİLENDEN DAHA SERT”

Ermenistan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu belirten açıklamada, bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı ve kredi notunun düşmesinde bu gelişmenin neden olduğu ortaya kondu.

“KAMU BORCU TAHMİNLERİN ÜZERİNDE ARTACAK”

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtilerek, “(Ermenistan’da) Borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenimiz artık kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Ermenistan’ın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise bu yıl sonunda 63,9 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

“DAĞLIK KARABAĞ’A İLİŞKİN GERİLİM DEVAM EDERSE, ERMENİSTAN EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENECEK”

Dağlık Karabağ’a ilişkin gerilimin artarak devam etmesi halinde, gelişmelerin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada, “B” kredi notu ile değerlendirilen ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 4,8 daralmasının beklendiği dile getirildi. Ancak Ermenistan’ın bu ortalamayı aşarak yüzde 6,2 ile daha sert bir daralma kaydetmesinin öngörüldüğü de belirtildi.