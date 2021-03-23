Fitch Ratings: Katılım bankacılığı ülkenin demografik yapısı ile destekleniyor

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Türkiye’de katılım bankalarının, bankacılık sektörü içindeki toplam varlık payının geçen yıl yüzde 6,3’ten 7,2’ye yükselmesi dünyada da ilgi çekiyor.

Türkiye'de geniş kesimlere hitap eden ve kurallarını oluşturmak adına ve denetlemeye yönelik olarak bağlı kuruluşların yoğunlaştığı yatırım bankacılığı ile ilgili uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, değerlendirmede bulundu.

DEMOGRAFİK YAPISI TÜRKİYE'DE YATIRIM BANKACILIĞINI DESTEKLİYOR

Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, bankaların yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye’nin uygun demografik yapısı ile desteklendiğini bildirdi.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARI GERİLİYOR

Açıklamada, Türkiye’de katılım bankalarının, ülkenin bankacılık sektörü içindeki toplam varlık payının geçen yıl yüzde 6,3’ten 7,2’ye yükseldiğine yer verilerek, sektörün takipteki krediler oranın da yüzde 5,4’den 3,8’e gerilediği belirtildi.

YENİ BİR ALAN OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR

Türkiye'de katılım bankacılığının hala niş olduğuna işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığının ülkede gelişmekte olan bir sektör olduğuna vurgu yapıldı.

ÜRÜNLERİNİN AZ OLMASI KISITLANMA SEBEBİ

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu sektörün büyümesinin düşük kalan toplum bilinci, faaliyet gösteren bankaların sınırlı dağıtım ağları, az ürün yelpazeleri ve ürün standardizasyonu eksikliğinden dolayı kısıtlandığına da vurgu yapıldı.