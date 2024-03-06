Fitch: Türk İslami bankacılığı büyüyor

AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılık segmentinin geleceğine yönelik açıklama yaptı.
Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini dile getirdi.
Açıklamada, Türk İslami bankacılığının ekonomik dengelenmenin olduğu bir dönemde büyüdüğü kaydedildi.
Türk İslami bankacılığının pazar payı arttı
Segmentin pazar paylarının son yıllarda arttığı belirtilen açıklamada, 2023 sonu itibarıyla İslami bankaların bankacılık sektörü varlıklarının, finansmanın ve mevduatının sırasıyla yüzde 8,7'sini, yüzde 7,8'ini ve yüzde 10,2'sini oluşturduğu kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış