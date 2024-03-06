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Fitch: Türk İslami bankacılığı büyüyor

Fitch: Türk İslami bankacılığı büyüyor Fitch, Türk İslami bankacılık segmentinin ekonomik dengelenmenin olduğu bir dönemde büyüdüğünü belirten bir açıklama yaptı.