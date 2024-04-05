Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini: 2024'te yüzde 58, 2025'te yüzde 29 Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Fitch'e göre, enflasyonun düşmesi, bağlı ortaklıkların net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk Lirası'ndaki daha yavaş değer kaybı, para çevrimi kayıplarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacak.

"Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak"

Açıklamada, şöyle denildi:

Türkiye TÜFE ortalamalarının 2024'te yüzde 58 ve 2025'te yüzde 29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar dolara çıkmasını, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesini bekliyoruz.