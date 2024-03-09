Fitch'ten Türkiye kararı: Kredi notu yükseltildi Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükselten Fitch Ratings, not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı.

AA & Ensonhaber

Türkiye ekonomisindeki güçlenme uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Fitch Ratings de Türkiye'nin kredi görünümünü revize etti.

Yapılan açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun B'den B+'ya yükseltildiği, not görünümünün 'pozitif' olarak belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

"Enflasyon beklentileri hafifledi"

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

Pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı.

Bu yıl yüzde 2,8 büyüme bekleniyor

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi.

Mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

2 yılın ardından yükseltilmişti

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü 2 yılın ardından negatiften durağana çıkarmıştı.

Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.