Fiyatıyla şaşırttı! Trabzon'da hamsinin kilosu 150-180 TL arasında Balık sezonunda bereketi ile göz dolduran hamsi, hava şartlarının kötü gitmesi ile daha az avlanılır oldu. Hamsi fiyatları daha az avlandığı için de yükseldi. Kilosu 180 liraya kadar çıkan hamsi fiyatı rekor kırarken, balıkçılar da fiyatların bu seviyeden daha fazla artmayacağı görüşünde.

DHA

Karadeniz’de bu sezon yılbaşına kadar bol miktarda avlanan hamsi, yeni yılda azalışa geçti.

Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosu 150-180 TL arasında satılıyor.

Hamsinin fiyatının bu rakamları gelmesi sadece vatandaşları değil balıkçıları da şaşırtıyor.

Hamsinin fiyatı rekor kırdı

Özellikle yılbaşından bu yana hamsinin azalışa geçtiğini belirten balıkçılar, bu sezon ilk defa fiyatının bu kadar yükseldiğini belirtti.

Hamsinin ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördüğünü kaydeden balıkçı esnaflarından Emin Avcı, şöyle konuştu:

Toptancı Balık Hali’ne çok az hamsi geldi dolayısıyla az gelince kasası 1.800 - 2 bin TL arasında satıldı. Hamsi bugün en yüksek fiyatını gördü. Kilosu 150-180 TL arasında değişiyor. Şu ana kadar hiç böyle yüksek fiyata hamsi satmadık.

"Hamsiler Hopa tarafından geliyor"

Hamsiler genelde Hopa taraflarından geliyor. Hava muhalefetinden dolayı da azalmaya başladı dolayısıyla çoğu tekneler denize açılamıyor az gelince de fiyatlar yüksek oluyor. Diğer balık çeşitleri istavrit 80-100 TL, mezgit 200-350 TL. Bu aralar fazla çeşit gelmiyor.

"Vatandaş kültür balıklarına yöneldi"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin az olmasından dolayı vatandaşın kültür balıklarına yöneldiğini belirterek, şu bilgiyi verdi:

Hamsinin kilosunu 150 TL’den satıyoruz bundan sonra da 100-200 TL arasında değişir. Şu ana kadar en yüksek fiyatı gördü diyebiliriz. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise istavrit 80 TL. Dolayısıyla balığın azalmasından dolayı kültür balıklarının da fiyatları artmış durumda. Hamsi olmadığı için kültür balıklarına talep daha fazla oluyor.

"Son zamanlarda hamsi iyice azaldı"

Son zamanlarda hamsinin iyice azaldığını ifade eden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise şu şekilde konuştu:

Hamsi bu aralar yavaş yavaş azalmaya başladı. Bugün hamsinin kasasını 1.750 TL. Biz de kilosunu 150 TL’ye satıyoruz. 'Bu sıralar Trabzon’da hamsinin en yüksek fiyatı' diyebiliriz. Kilosu 150-200 TL’ye satıldı. Bundan sonra hamsinin fiyatı böyle olur daha aşağıya düşmez. Diğer balık çeşitleri istavrit 80 TL, mezgit 150 TL, tirsi 150 TL, palamut 125 TL. 'Son günlerde balık azalınca fiyatlar biraz yukarı çıktı' diyebiliriz.

"Sezonun sonuna yaklaşılıyor"

Sezonun artık sonuna yaklaştığını belirten Örseloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu sezon hamside bolluk bereket yaşanıyordu ancak son bir buçuk aylık dönemde azalmaya başladı. Dolayısıyla hamsinin yerini istavrit aldı diyebiliriz. Hamsi az miktarda avlandığı için tezgahları pek fazla süslemiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)