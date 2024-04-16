Fiyatlar belli oldu! TMO kabuklu fındık satışına başlıyor Levant kalite kabuklu fındıklar için 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak belirlendi.

AA

Fındık üreticilerinin 2022 ve 2023 mahsülü kabuklu fındıkların alım fiyatı belli oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmının, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açıldığını bildirdi

TMO, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici ve tüketici lehine piyasa düzenleme görevini yerine getiriyor.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için TMO stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmı, 16 Nisan'dan itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açılacak.

2023 mahsulünün kilogramı 130 lira

Levant kalite kabuklu fındıklar için 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak belirlendi.

22 Nisan mesai bitimine kadar süre var

Firmalar, talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 10'unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 22 Nisan mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüklere yazılı olarak müracaatta bulunacak.

Ürün bedelini yatıran firmalara, 24 Nisan'dan itibaren teslimatlar yapılacak.

Numune talebi halinde

Numune talep edilmesi halinde, KDV hariç kilogramı 200 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek. Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya Başmüdürlüklerinden yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)